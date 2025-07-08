Суд в Москве вновь оштрафовал Google за отказ удалить запрещенную информацию

Размер штрафа составляет 3,8 млн рублей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию со своих ресурсов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы "Гугл ЛЛС" (Google LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации). Судом назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Таганский суд ранее неоднократно штрафовал Google за административные правонарушения. Причиной составления протоколов становились ролики на YouTube с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и дискредитацией российской армии.

Как сообщалось, долг компании Google перед Российской Федерацией по административным правонарушениям составил два ундециллиона (цифра с 36 нулями) рублей и увеличивается каждый день из-за просрочек по оплате. При этом возвращение компании на российский рынок возможно только при исполнении решения суда.