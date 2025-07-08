С пришедшей в Москву жарой панды в зоопарке будут чаще находиться во внутренних вольерах

Воздух в столице прогрелся до плюс 32 градусов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники Московского зоопарка будут следить за тем, чтобы панды дольше находились во внутренних вольерах во избежание теплового удара. Об этом сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

"Важная информация для поклонников нашего семейства панд! В связи с пришедшей жарой и высокой температурой наши любимые панды будут много времени находиться во внутренних вольерах, иногда даже принудительно, чтобы не нанести себе вред в виде теплового удара", - написала Акулова в своем Telegram-канале.

Ранее в Гидрометцентре РФ отметили, что температура 8 июля в Москве превысила показатели в Сочи. В 14:00 воздух в столице прогрелся до плюс 32 градусов, тогда как в Сочи столбики термометров были на отметке в плюс 27,6 градуса.

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