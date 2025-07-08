В Подмосковье ожидается ливень с грозой, градом и шквалистым ветром

В столичном регионе действует желтый погодный уровень

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сильный ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра ожидается предстоящей ночью в Московской области. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, этим вечером с сохранением до утра среды, 9 июля, в отдельных районах Подмосковья "ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, крупный град, шквалистое усиление ветра с порывами 20-25 м/ с". Аналогичная погода вероятна также в отдельных районах Ивановской и Владимирской областей.

Ранее в столице и по области уже прошел сильный ливень, местами очевидцы отмечали выпадение града. В связи с возможной грозой, сопровождаемой усилением ветра и градом, в столичном регионе действует желтый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия.