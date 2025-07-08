В Ярославле приостановили движение нескольких маршрутов общественного транспорта

Причиной стала непогода

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Движение троллейбусов и трамваев по ряду маршрутов приостановлено в Ярославле из-за последствий непогоды. Также могут быть задержки в движении автобусов, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

"Идет восстановление контактной сети электротранспорта в областном центре. Временно приостановлено движение троллейбусов по маршрутам № 3, 4, 5, 7, 8, 9. Трамваи не курсируют по маршрутам № 5, 6, 7. Могут быть задержки в движении автобусов", - написал он. Дорожные и транспортные службы убирают поваленные деревья с проезжей части в Ярославле, а также на трассах в Некрасовском, Ярославском, Переславль-Залесском и других округах.

Из-за грозы и порывов ветра в Ярославской области произошли обрывы линий электропередачи и обрушение деревьев. В результате непогоды повалено более 40 деревьев, повреждены более 10 автомобилей. Над восстановлением электроснабжения работают 32 бригады энергетиков: 112 специалистов и 46 единиц спецтехники. Основные силы сосредоточены в Ярославском, Некрасовском, Борисоглебском, Ростовском округах.

Губернатор также напомнил, что из-за непогоды в Ярославле пострадал ребенок. "В результате урагана пострадал несовершеннолетний ярославец, его госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Мальчику оказана вся необходимая помощь, его жизни ничего не угрожает. Желаю ему скорейшего выздоровления!" - написал он, отметив, что сильная гроза с ливнем, градом и порывами ветра 20-25 м/с сохранятся до конца суток.

Ранее сообщалось, что следственное управление СК РФ по региону возбудило дело о халатности после падения из-за урагана в Ярославе дерева и фонарного столба на ребенка.