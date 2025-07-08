В Подмосковье сотрудники МЧС устраняют последствия непогоды

В столичном регионе действует желтый погодный уровень

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Спасатели МЧС России ликвидируют последствия непогоды в Подмосковье, убирают поваленные деревья. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления МЧС по области.

"Поступает информация, что в ряде городских округов зафиксированы падения деревьев и нарушено энергоснабжение. Силы и средства МЧС России привлекаются для ликвидации последствий прохождения неблагоприятных метеоявлений, в том числе по распиловке и уборке поваленных деревьев", - говорится в публикации.

Ранее в столице и по области прошел ливень, местами очевидцы отмечали выпадение града. В связи с возможной грозой, сопровождаемой усилением ветра и градом, в столичном регионе действует желтый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия.