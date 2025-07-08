Более 1 300 детей и взрослых примут участие в слете "Родные - Любимые" под Смоленском

По традиции слеты приурочены ко Дню семьи, любви и верности

СМОЛЕНСК, 8 июля. /ТАСС/. Семейные команды из 57 регионов России прибыли на летный слет "Родные - Любимые", который проходит в национальном парке "Смоленское Поозерье" в Смоленской области. Всего в мероприятии примут участие 1 300 детей и взрослых, сообщили ТАСС в пресс-службе Движения Первых.

"Более 1 300 детей и взрослых из 57 регионов России примут участие в Летних семейных слетах сообщества "Родные - Любимые". По традиции они приурочены ко Дню семьи, любви и верности. С 7 по 22 июля в Смоленской области пройдут три смены: в палаточном городке дети, родители, бабушки и дедушки смогут провести время вместе и присоединиться к полезным мероприятиям. Походы, зарядка, мастер-классы, посиделки у костра - все это поможет наладить диалог между поколениями, а также обменяться опытом и знаниями", - рассказал Герой России, председатель правления Движения Первых Артур Орлов, слова которого приводит пресс-служба.

Как отметил глава Смоленской области Василий Анохин, регион рад вновь принимать семьи со всей России на территории национального парка. "Здесь замечательная природа, добрая и светлая энергетика. Все это создает настроение, заряжает позитивом, а, главное, способствует активному, полезному отдыху и общению - по-семейному, в кругу родных, любимых и друзей. Этот проект Движения Первых является отличным примером того, что для нашей страны семейная политика является важнейшим государственным делом, а семьи национальным достоянием", - сказал губернатор.

Слет проходит в формате палаточного лагеря. Для детей и взрослых организаторы подготовили насыщенную программу, которая включает в себя походы, пикники, спортивные игры, всевозможные мастер-классы. В День семьи, любви и верности для участников слета пройдет праздничный фестиваль, в ходе которого семьи соберутся в огромный хоровод с флагами народных промыслов России.

"На мотивационных встречах, тренингах и дискуссиях эксперты и почетные гости расскажут об информационной безопасности, дадут советы о создании гармонии в семье, объяснят значимость семейного. Родители смогут обменяться опытом воспитания и организации семейного досуга, а дети провести время со старшим поколением и найти новых друзей", - сообщили в пресс-службе.

Летние слеты семейного сообщества "Родные - Любимые" проходят в Смоленской области с 2024 года. В прошлом году смены посетили около тысяча детей, родителей, бабушек и дедушек из разных регионов России.