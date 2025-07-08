Порядка 85% участников форума "Машук" приезжают из других регионов

По словам директора форума Ивана Пальцева, в мероприятии в течение последних двух лет участвуют работающие молодые люди в возрасте около 28 лет

ПЯТИГОРСК, 8 июля. /ТАСС/. Участниками форума "Машук", который традиционно проходит в Пятигорске, преимущественно являются жители других регионов. Об этом ТАСС рассказал директор форума Иван Пальцев на семинаре по подготовке организационного состава форума в центре знаний "Машук".

"У нас 85% участников - это не жители субъектов Северо-Кавказского федерального округа. И они приезжают, в том числе, посмотреть на культуру, за вот этими эмоциями и мы им дарим их. Кроме того, на специальном фудкорте регионов СКФО они смогут попробовать национальную кухню народов", - сказал Пальцев.

По его словам, участниками всероссийского форума "Машук" в течение последних двух лет стали работающие молодые люди в возрасте около 28 лет.

"То есть, это уже не студенты, это уже в основном работающие молодые люди. Молодые учителя, педагоги, кто-то в университетах воспитательной работой занимается, кто-то - специалисты по работе с молодежью в молодежных центрах. То есть все, в основном, уже работающая молодежь", - сказал Пальцев.

По его словам, ранее участниками форума, в основном, были студенты.

Всероссийский молодежный форум "Машук" пройдет с 9 по 23 августа и объединит более 2 тыс. молодых профессионалов сфер педагогики и воспитания, а также молодых людей, нацеленных работать в правозащитных институтах России, и юных наставников всероссийского проекта "Первые первым" в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов РФ. По итогам 2024 года всероссийский молодежный форум "Машук" в Пятигорске стал победителем номинации "Событие года" всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых".