Представителей блока "Победа" задерживают в аэропорту Кишинева

Среди задержанных после съезда в Москве депутат парламента Регина Апостолова и лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу

КИШИНЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Представителей оппозиционного в Молдавии блока "Победа", среди которых депутаты парламента и муниципальных советов и мэр, задерживают в аэропорту Кишинева после съезда в Москве.

"[Депутат парламента] Регина Апостолова и [лидер партии "Шанс"] Алексей Лунгу также задержаны по прилете в Кишинев", - уточняется в сообщении в Telegram-канале блока. Среди задержанных также мэр Оргеева Татьяна Кочу, бывший мэр этого города Павел Вережану, которому потребовалась помощь врачей, а также другие.

Съезд блока "Победа" прошел в Москве 6 июля. Выступивший на съезде лидер блока Илан Шор заявил, что политическое формирование примет участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года. Депутат парламента Вадим Фотеску объяснил ранее, что съезд был проведен в Москве из-за того, что в Молдавии "сегодня невозможно собрать оппозицию без угроз, слежки, шантажа и репрессий", поскольку власти развернули настоящий политический террор против своих оппонентов.

В ходе поездок в Москву многие молдавские политики и общественные деятели подвергаются усиленным проверкам. Некоторым из них из-за таких задержек не удавалось вылететь из страны. Среди пострадавших оказались архиепископ Православной церкви Молдавии Маркелл, глава Гагаузии Евгения Гуцул, председатель Народного собрания (парламента) автономии Дмитрий Константинов, председатель Координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович и другие.

Ранее МИД России настоятельно рекомендовал российским гражданам учитывать риски при планировании поездок в Молдавию, где россияне подвергаются унизительной процедуре пристрастного досмотра, которая может длиться несколько часов.