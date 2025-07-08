Температура 8 июля в Москве достигала отметки в плюс 34 градусов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Воздух прогрелся в столице во вторник до плюс 34,2 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Максимальная температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции города [на] ВДНХ, составила плюс 32,8 градусов. В центре города, на Балчуге воздух прогрелся до плюс 34,2 градусов", - написал Леус.

Что касается Центрального федерального округа, максимальный показатель температуры воздуха установлен на юге Воронежской области - плюс 36,2 градусов, уточнил синоптик.

Кроме того, метеостанция "Ново-Иерусалим" в Подмосковье зафиксировала 33 мм осадков, что составило почти половину месячной нормы июля (48%).

Ранее в Гидрометцентре РФ отметили, что температура во вторник в Москве превысила показатели в Сочи.