В Абхазии призвали ориентироваться на официальную позицию по туристам из РФ

В соцсетях ранее распространились высказывания учредителя и президента Фонда кино Абхазии Александра Басарии, который утверждал, что российские туристы экономят на отдыхе, из-за чего малый бизнес республики находится под угрозой

СУХУМ, 8 июля. /ТАСС/. Министерство туризма Абхазии призвало ориентироваться только на официальную позицию властей республики по отношению к туристам из России и не поддаваться на провокации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

"Мы призываем игнорировать провокационные заявления и ориентироваться исключительно на официальную позицию Министерства туризма Республики Абхазия", - подчеркнули в ведомстве.

Накануне в социальных сетях распространились резкие высказывания учредителя и президента Фонда кино Абхазии Александра Басарии, в которых он утверждал, что российские туристы экономят на отдыхе, из-за чего малый бизнес в Абхазии якобы терпит убытки и находится под угрозой.

В Министерстве туризма Абхазии охарактеризовали эти заявления как провокационные и подчеркнули, что гости из России не представляют собой угрозу для национальной безопасности республики. "Республика Абхазия остается надежным партнером Российской Федерации, и любые попытки представить ситуацию иначе не соответствуют действительности", - резюмировали в министерстве.