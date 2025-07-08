В Псковской области ввели запрет на публикацию информации о применении БПЛА

Указ подписал глава региона Михаил Ведерников

ПСКОВ, 8 июля. /ТАСС/. Запрет на публикацию и распространения в СМИ и интернете любой информации о применении беспилотников и последствий их применения введен в Псковской области. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня подписал указ о запрете публикации и распространения в СМИ и сети Интернет любой информации, в том числе фото- и видеоматериалов о применении беспилотников и последствий их применения. Запрет также касается распространения информации, касающейся применения средств противодействия БПЛА, способствующей раскрытию мест расположения сил и средств Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов", - отмечается в сообщении.

Ведерников отметил, что при определенных обстоятельствах нарушение данных запретов может трактоваться компетентными органами как оказание информационной и иной помощи противнику.

"Противник собирает и скрупулезно анализирует любую информацию, которая позволяет ему оценить эффективность атак с применением БПЛА и эффективность работы средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления, а затем использовать эту информацию против нас. <...> Данные запреты обязательны, а их несоблюдение является основанием для привлечения к ответственности в соответствии с законодательством", - добавил он.