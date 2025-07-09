Эксперт Коваленко рассказала, сколько придется потратить на школьную форму

Школьная форма к 1 сентября в среднем обойдется в сумму от 7,5 тыс. до 28 тыс. рублей, сообщила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Школьная форма к новому учебному году в среднем будет стоить для российских семей от 7,5 тыс. до 28 тыс. рублей. Об этом сообщила ТАСС кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

"К сентябрю стоимость формы будет варьироваться в следующих диапазонах: для мальчиков от 7,5 тыс. рублей до 28 тыс. рублей. Для девочек минимальная сумма немного выше - от 8,5 тыс. рублей. И примерно до 25 тыс. рублей. Но опять же, не забываем, что верхней границы цены практически не бывает, так как она будет зависеть от наименования бренда, качества и состава комплекта", - указала эксперт.

Коваленко обратила внимание, что спрос на школьную форму перед началом учебного года повышается. "К 1 сентября форма традиционно дорожает. И если сравнивать с данным периодом прошлого года, ее стоимость станет выше на порядка 8-10%, причем на это влияет спрос, введение ГОСТа, а также инфляционные процессы", - объяснила эксперт. Она добавила, что выгоднее покупать форму заранее.

Форма из кашемира

Вступающий в силу ГОСТ рекомендует изготавливать зимний комплект школьной формы из шерсти или кашемира. По мнению Коваленко, добавление кашемира может ощутимо увеличить стоимость некоторых предметов гардероба.

"Это коснется брюк - как для девочек, так и для мальчиков, пиджаков и жилетов. Возможно, речь пойдет еще о сарафанах для девочек. Блузок, рубашек, колготок, ремней и обуви данное ведение не коснется", - уточнила эксперт.

Одновременно она указала, что вопрос решается разделением коллекций и магазинов. "Использование кашемира, скорее всего, будет в комплектах формы, которая продается в более дорогих магазинах. И стоимость ее изначально была выше, чем у базовых комплектов. Либо производители будут разделять коллекции для оптимального ценообразования", - говорит доцент.

Льготы на форму

Коваленко напомнила, что в России есть компенсации на покупку одежды для школы. "Для многодетных семей существуют выплаты перед первым сентября на школьную форму от организаций и от государства. Некоторые организации выплачивают своим сотрудникам, имеющим трех и более детей, данную компенсацию", - пояснила эксперт.

Она добавила, что размеры компенсации варьируются. "В среднем около 20 тыс. рублей на ребенка. А вот от государства сумма в Москве порядка 14 тыс. рублей на одного ребенка - в целом данная выплата дает возможность приобрести комплект формы на одного учащегося", - заключила Коваленко.