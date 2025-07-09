Роспотребнадзор Приморья не выявил превышения радиационного фона в Японском море

В I полугодии 2025 года исследовано 57 образцов морской рыбы и 4 пробы морской воды

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Уровень радиации в Японском море и радионуклеидов в добываемой российскими моряками рыбе не превышал нормальных значений за первые шесть месяцев 2025 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского управления Роспотребнадзора, специалисты продолжают контролировать уровень радиации на фоне сброса воды с АЭС "Фукусима-1".

"В связи со сбросом воды в 2023 году с АЭС "Фукусима" за I полугодие 2025 года в акватории Японского моря было исследовано четыре пробы морской воды на определение трития. Содержание трития в морской воде остается на уровне 2023-2024 годов. Также продолжался контроль содержания цезия-137 и стронция-190 в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе. В I полугодии 2025 года было исследовано 57 образцов. Уровень содержания радионуклидов не превышает гигиенических нормативов", - сообщили в пресс-службе.

Также Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае продолжает мониторинг радиационной обстановки в Приморском крае. Всего за I полугодие 2025 года на территориях населенных пунктов в 20 муниципальных районах проведено 480 замеров мощности дозы гамма- излучения. Установлено, что гамма-фон на территории Приморского края не превышает средний многолетний показатель.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением.

На территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается удалению. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1 500 беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.