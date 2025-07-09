Yonhap: Южная Корея вернула в КНДР шесть граждан народной республики

Деревянная лодка пересекла северную разграничительную линию в Японском море, которую в Сеуле считают фактической морской границей

СЕУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Республики Корея позволили шести рыбакам из КНДР вернуться в народную республику. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на министерство объединения.

По его данным, около 09:00 по местному времени (03:00 мск) деревянная лодка с шестью людьми на борту пересекла северную разграничительную линию в Японском море, которую в Сеуле считают фактической морской границей. На той стороне их ожидали два судна. Ранее в Министерстве объединения Республики Корея указывали, что намерены позволить этим рыбакам вернуться в КНДР из гуманитарных соображений, поскольку те выражали такое желание.

В мае южнокорейская сторона обнаружила лодку с четырьмя рыбаками, которая дрейфовала к югу от разграничительной линии в Японском море. В марте при похожих условиях в Желтом море была обнаружена лодка, на которой были два человека.