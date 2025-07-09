9 июля, 05:46

СФ запросил сведения по организациям со штрафами за утечки персональных данных

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин отметил, что проводит анализ правоприменительной практики, чтобы оценить эффективность новых норм по ужесточению наказания за такие нарушения

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин направил обращение заместителю руководителя Роскомнадзора Милошу Вагнеру, в котором просит предоставить информацию об организациях, которые были привлечены к ответственности за утечки персональных данных после ужесточения наказания за подобные нарушения. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В письме парламентарий отметил, что распространенность телефонного и банковского мошенничества связана с фактами утечек персональных данных граждан. Также сенатор напомнил, что с 30 мая 2025 года была ужесточена административная ответственность за утечку персональных данных и иные нарушения требований по их обработке.

"В этой связи прошу Вас сообщить, к какому количеству организаций (операторов персональных данных) были применены меры административной ответственности в соответствии с новыми требованиями, вступившими в силу с 30 мая 2025 года, в том числе количество и размеры назначенных штрафов, если таковые уже имеются. Кроме того, прошу проинформировать, какие основные причины утечек персональных данных отмечаются Роскомнадзором на основании практики рассмотрения административных дел, с какими трудностями сталкивается ведомство при выявлении и документировании подобных инцидентов", - написал Шейкин.

В беседе с ТАСС сенатор рассказал, что проводит анализ правоприменительной практики, чтобы оценить, насколько эффективны новые нормы. "Эти данные помогут выработать дополнительные меры для повышения ответственности за утечку персональных данных и усиления цифровой безопасности граждан", - подчеркнул он. 

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