Экс-депутат Курской облдумы Васильев не давал показания на Старовойта

По словам адвоката Максима Васильева Елены Ярлыковой, показания ее подзащитного не касались ни личности Старовойта, ни его деятельности на посту губернатора

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Адвокат экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева, арестованного по обвинению в растрате в особо крупном размере, опроверг информацию о том, что его подзащитный давал показания на бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта, покончившего с собой 7 июля.

"Накануне в средствах массовой информации (СМИ) различных уровней и регионов была опубликована информация о том, что бывший губернатор Курской области Роман Старовойт, занимавший до недавнего времени должность министра транспорта РФ, покончил жизнь самоубийством. Причиной этому, по версии многих СМИ, якобы явились показания в отношении него со стороны бывшего губернатора Курской области Смирнова, а также бывшего депутата Курской облдумы Васильева. Информация о том, что наш подзащитный Васильев давал какие-либо показания в отношении Старовойта, является ложной и не соответствует действительности", - сообщила ТАСС один из адвокатов бывшего депутата Елена Ярлыкова.

По ее словам, Васильев ранее давал показания только по существу предъявленного ему обвинения. "Они не касались ни личности Старовойта, ни его деятельности на посту губернатора", - отметила адвокат.

Другие фигуранты дела

Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). В рамках предварительного следствия был также этапирован в Москву и арестован Игорь Грабин - бывший помощник экс-главы АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина. Им обоим вменили растрату. В столичном СИЗО по обвинению в растрате содержится также гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов.

Экс-гендиректор обанкротившейся подрядной строительной компании "КТК сервис" Андрей Воловиков до своего ареста дал подробные показания по делу, после чего отправился на СВО, заключив контракт с Минобороны. Позже его объявили в розыск, задержали и этапировали в Москву и вновь арестовали.

Кроме того, в Курске в СИЗО отправлена бывшая подчиненная Лукина Снежана Мартьянова, которая, как считают следователи, получила с соучастниками бюджетные средства и не выполнила строительные работы. В Курске также содержится под стражей глава строительной компании ООО "СИЭМИ" Виталий Синьговский, которому предъявлено обвинение в хищении не менее 51,6 млн рублей, выделенных на возведение фортификационных сооружений в регионе.

По данным следствия, ущерб бюджету области в результате мошеннических действий и растраты составил более 1 млрд рублей, которые выделили АО "Корпорация развития Курской области" для строительства фортификационных сооружений в приграничных с Украиной районах. Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.