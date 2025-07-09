В Красноярском крае ввели карантин из-за опасного жука-короеда

Карантинная площадь составила более 14 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 9 июля. /ТАСС/. Карантин из-за заражения деревьев уссурийским полиграфом ввели на территории двух лесничеств в Красноярском крае. Общая площадь карантинной зоны - 14,4 тыс. га, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Уссурийский полиграф - вид жуков-короедов, который атакует деревья, заражая их грибком. На месте инфицирования развивается некроз. Чем больше вредитель размножается на дереве, тем больше ствол оказывается окольцованным некрозами, что приводит к гибели дерева. В Красноярском крае леса покрывают больше 70% территории. Также в регионе сконцентрировано 10% российских запасов древесины.

"На территории Боготольского и Тюхтетского лесничеств установлена карантинная фитосанитарная зона по уссурийскому полиграфу. <…> В целях предупреждения распространения, локализации очага и ликвидации популяции данного карантинного объекта установлена карантинная фитосанитарная зона (КФЗ), введен карантинный фитосанитарный режим в границах лесных кварталов", - говорится в сообщении ведомства.

Одно из ключевых ограничений при карантине заключается в фитосанитарном контроле лесопродукции. Перед тем, как вывезти груз, потребуется пройти проверку в соответствии с карантинными требованиями и сертифицировать вывозимые материалы.