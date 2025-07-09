Более половины опрошенных студентов успешно сочетают учебу и работу

Опрос Молодежного информационного агентства Российского государственного социального университета показал, что количество работающих студентов увеличивается на 17,4% на летних каникулах

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Половина студентов совмещают обучение в вузах с работой, при этом большинство из них работают по специальности. Об этом свидетельствуют итоги опроса Молодежного информационного агентства Российского государственного социального университета (РГСУ), которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие более 1 200 студентов из различных вузов России: РГСУ, МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РАНХиГС и других.

"Сегодня, по данным исследования, успешно сочетают учебу и работу 52,2% студентов. Больше половины из них - 73,9% - работают по специальности, приобретая опыт и компетенции", - говорится в результатах исследования.

Аналитики отметили, что количество работающих студентов увеличивается на 17,4% на летних каникулах. Среди тех, кто работает только в этот период, большая часть рассчитывает найти подработку в качестве курьера или аниматора на массовых мероприятиях, следует из результатов опроса.

"21,7% студентов совмещают учебу с работой по специальности, рассчитывая, что это поможет в дальнейшей карьере, 43,5 % хотят материальной независимости от родителей, а еще 4,3% вынуждены работать в силу сложного финансового положения семьи", - сообщается в итогах анализа.

Ректор РГСУ Андрей Хазин рассказал, что современных студентов мотивирует не только финансовая независимость, но, в первую очередь, наработка практических навыков и компетенций в рамках будущей профессии. "Мы уделяем большое внимание организации практики, и это имеет значимый эффект: наших студентов приглашают на работу компании и учреждения, в которых они проходили практику. Это говорит о высоком уровне знаний и заинтересованности в освоении специальности", - отметил он.