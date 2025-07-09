Со дня поднятия на судне государственного флага прошло 50 лет

АРХАНГЕЛЬСК, 9 июля. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" после завершения эксплуатации станет музеем, об этом сообщил ТАСС руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, который находится в рабочей поездке в Архангельске. 8 июля исполнилось 50 лет со дня поднятия на "Сомове" государственного флага, этот день считается днем рождения судна.

"Пока будет работать, - сказал Шумаков. - А дальше - да, легендарный пароход, очень многое с ним связано, очень много легендарных людей бывало здесь, поэтому, да, наверно, это все-таки [будет] музей".

"Михаил Сомов" построен на Херсонском судостроительном заводе по заказу Госкомитета по гидрометеорологии и гидрологии СССР. Судно было передано в НИИ Арктики и Антарктики, в свой первый рейс вышло 2 сентября 1975 года. "Сомов" участвовал в 21 советской и российской Антарктических экспедициях. 15 марта 1985 года во время обеспечения станции "Русская" в Антарктике "Сомов" был зажат тяжелыми льдами и оказался в вынужденном дрейфе в море Росса. В экстремальных условиях экипаж из 150 человек дрейфовал 133 дня. Героическая история спасения "Михаила Сомова" легла в основу художественного фильма "Ледокол".

В 2000 году "Михаил Сомов" был передан Севгидромету, с этого времени он осуществляет снабжение полярных станций и других объектов на всем протяжении Северного морского пути.