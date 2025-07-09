РБК: полиция задержала арбитра, не назначившего пенальти в матче ФК "Торпедо"

Богдану Головко грозит наказание до семи лет лишения свободы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД задержали арбитра Первой лиги Богдана Головко во вторник 8 июля по подозрению во влиянии на результаты чемпионата России, а именно в совершенной ошибке в пользу "Торпедо" во время их матча с "Камазом" из Набережных Челнов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

Источник издания рассказал, что задержание арбитра проводилось силами МВД совместно с Российским футбольным союзом (РФС). Футбольному судье грозит наказание до семи лет лишения свободы.

24 мая Московский футбольный клуб "Торпедо" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Камазом" из Набережных Челнов в заключительном, 34-м туре Мелбет - Первой лиги и вышел в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Как передают РБК источники детали следствия, арбитр сознательно совершил ошибку в пользу "Торпедо" во время 34-го тура ФНЛ (Первой лиги) с "Камазом", дважды принимая решения не назначать пенальти московской команде. После матча экспертно-судейская комиссия при президентстве РФС признала решения арбитра не назначать пенальти ошибочным.

Обвинения в подкупе арбитров в "Торпедо"

10 июля контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) проведет заседание по делу московского "Торпедо".

Ранее ТАСС сообщал, что совладельца "Торпедо" Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвиняют в подкупе арбитров с целью оказания влияния на результат матча. 21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева и Скородумова, а третий фигурант - бухгалтер клуба Ирина Волкова - отправлена под домашний арест. Всем фигурантам дела вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье - семь лет лишения свободы.

Позднее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил газете "Спорт-Экспресс", что в случае исключения "Торпедо" в предстоящем сезоне РПЛ выступят 15 команд. При этом Митрофанов не исключил, что клуб может покинуть РПЛ даже по ходу сезона. Новый сезон РПЛ, в котором должны принять участие 16 команд, включая "Торпедо", стартует 18 июля.

По итогам сезона-2024/25 "Торпедо" заняло второе место в Мелбет - Первой лиге и заработало право на выступление в следующем розыгрыше высшего дивизиона чемпионата России. В стартовом туре предстоящего розыгрыша РПЛ московский клуб должен принять столичный ЦСКА. Встреча запланирована на 21 июля.