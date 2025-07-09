Ночь с 8 на 9 июля в Москве почти повторила 39-летний температурный рекорд

Минимальная температура в столице на опорной метеостанции ВДНХ составила 19,3 градуса тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минимальная температура в столице России в ночь со вторника на среду на опорной метеостанции ВДНХ составила 19,3 градуса тепла, что стало вторым рекордным значением после 9 июля 1986 года, когда минимальное значение было на отметке 19,4 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Минувшей ночью на опорной московской метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал плюс 19,3. За всю историю этого наблюдательного пункта теплее была только ночь на 9 июля в 1986 году, когда метеорологи зафиксировали плюс 19,4. То есть прошедшие сумерки по теплу занимают достойное второе место", - отметил он.

Тишковец добавил, что в московском районе Тушино минимальная температура составила 18,8 градуса тепла, в Бутово - 17,2. В центре Москвы в районе Балчуг минимальное значение составило 22,6 градуса тепла, приблизившись к дневной июльской норме (23,1).

Он считает, что до конца недели в Москве ночи будут на 8,5 градуса выше климатической нормы (11,5).