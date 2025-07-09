Число белорусских вузов - участников "Консорциума СЭБ" увеличилось на 50%

Объединение ресурсов университетов Белоруссии и РФ позволяет делиться лучшими практиками и создавать синергию в развитии цифровых образовательных технологий, отметил директор электронно-библиотечной системы "Лань" Александр Никифоров

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Количество вузов Белоруссии, ставших участниками некоммерческого консорциума электронных библиотек университетов России "Консорциум СЭБ" для использования его ресурсов в образовательном процессе, по итогам первого полугодия увеличилось до 21. Это на 50% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил ТАСС директор электронно-библиотечной системы "Лань", являющейся оператором "Консорциума СЭБ", Александр Никифоров.

"Консорциум СЭБ" был запущен в 2021 году. Вузы-участники размещают на одной платформе литературу, изданную университетами, и получают бесплатный доступ к материалам других членов проекта. Агентство стратегических инициатив включило "Консорциум СЭБ" в число поддерживаемых социально ориентированных инициатив. Проект развивается в соответствии с целями программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

"Консорциум СЭБ" демонстрирует стремительный рост: количество белорусских вузов-участников увеличилось на 50%. По итогам первого полугодия в него входят 21 белорусский вуз против 14 - по итогам первых шести месяцев 2024 года. То есть за год число участников консорциума выросло на 50%, что подтверждает возрастающий интерес высших учебных заведений Беларуси к совместным образовательным и научным инициативам. Расширение Консорциума СЭБ за счет новых вузов из Союзного государства - это стратегический шаг к укреплению единого образовательного пространства", - сказал он.

Никифоров уточнил, что объединение ресурсов университетов Белоруссии и России позволяет не только делиться лучшими практиками, но и создавать синергию в развитии цифровых образовательных технологий. "Рост числа участников подтверждает востребованность проекта: студенты и преподаватели получают мгновенный доступ к тысячам учебных материалов, а вузы - возможность продвигать свои издания на международном уровне", отметил собеседник агентства.

На сегодняшний день в консорциуме состоят 417 вузов, что в два раза больше, чем с момента его создания в 2021 году. Помимо вузов Белоруссии, в их числе уже есть четыре вуза из Казахстана. Количество учебной литературы в фондах проекта - более 87 тыс. книг. "Консорциум СЭБ" позволяет вузам бесплатно увеличивать свои библиотечные фонды, выполнять государственные требования книгообеспеченности, оптимизировать затраты на комплектование книжных фондов и развивать сетевые формы взаимодействия.