В Крыму 8 июля был побит температурный рекорд

Аномально жаркую погоду прогнозируют с 8 по 12 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Температура воздуха в Крыму 8 июля достигла 38 градусов, что стало рекордом для региона, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"8 июля перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха и составил в Крыму 38,0 градуса [тепла]", - говорится в сообщении. Отмечается, что предыдущий рекорд - 37,6 градуса - был зафиксирован в 2024 году.

Аномально жаркую погоду прогнозируют в Крыму с 8 по 12 июля, средняя суточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов, сообщили ранее в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.