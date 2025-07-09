В Абакане в Хакасии 8 июля выпало рекордное количество осадков

Предыдущий рекорд для этой даты был зафиксирован в 1952 году

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Рекордное количество осадков выпало в Абакане в столице Хакасии 8 июля. Предыдущий рекорд для этой даты был зафиксирован в 1952 году, говорится в сообщении Гидрометцентра.

"8 июля в Абакане перекрыт абсолютный максимум количества осадков и составил 32,7 мм (предыдущий 17,1 мм в 1952 г.)", - говорится в сообщении.

На 9 июля сильный и очень сильный дождь, ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер до 25 м/с и более прогнозируются в южных районах Красноярского края, Хакасии и Туве. Также сильный дождь, гроза и крупный град ожидаются в Томской и Кемеровских областях, в Иркутской области в среду - ливневый дождь с грозой.