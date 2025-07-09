В Петербурге на Пионерской площади пройдет гастрономический фестиваль

На фестивале ожидается более 20 регионов, которые представят свою аутентичную кухню

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль пройдет в Петербурге на Пионерской площади 24-27 июля, сообщил в интервью ТАСС глава городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

"Сейчас готовимся к главному гастрономическому событию лета. 24-27 июля на Пионерской площади пройдет гастрономический фестиваль", - рассказал он.

Впервые с этого года за каждым днем гастрофеста будет закреплена своя тематика. Программа рассчитана на четыре дня. Откроет гастрофестиваль день русского гостеприимства. Второй день пройдет под эгидой исследования старинных рецептов. Далее гостей фестиваля ждет современное переосмысление национальной русской кухни. Завершающий день будет посвящен кухне Северных регионов России.

На фестивале ожидается более 20 регионов, которые представят свою аутентичную кухню.

По словам Ситова, гастроиндустрия Петербурга стремится стать опорной отраслью в развитии креативных индустрий. "Формат гастрофестиваля - это один из инструментов поддержки локальных рестораторов", - отметил он.