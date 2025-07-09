Армянский иеромонах Асохик проклял всех, кто решится вторгнуться в Эчмиадзин

По его словам, участвующие во вторжении на территорию Первопрестольного святого Эчмиадзина подвергнутся "проклятию Бога, Святой Церкви и Нации"

ЕРЕВАН, 9 июля. /ТАСС/. Армянский иеромонах Асохик проклял всех тех, кто примет решение и будет участвовать во вторжении на территорию Первопрестольного святого Эчмиадзина, где находится резиденция католикоса всех армян Гарегина II. Об этом говорится в заявлении священника.

"Я, властью моего священнического сана, данного мне, и божественным повелением, которое гласит: "Кому простите грехи, тому простятся; кому свяжете грехи, тому связаны будут" (Иоанн 2:23), силой этого слова я связываю, проклиная всех тех, кто, продав душу свою дьяволу, сегодня утром или когда-либо будет иметь дерзость вторгнуться в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, осквернить Армянский Патриархат, поднять меч на духовенство и Помазанника Божьего католикоса всех армян, попирать святыни армянского народа" - заявил он. По его словам, посягнувшие подвергнутся "проклятию Бога, Святой Церкви и Нации".

Ранее в армянских СМИ появилась информация, что силовики по указу премьер-министра Никола Пашиняна готовятся вторгнутся в Первопрестольный Эчмиадзин, где проведут обыски.