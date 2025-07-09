У отравившихся водой в Магарамкентском районе Дагестана обнаружили дизентерию

В пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора сообщили, что в лаборатории проведено обследование заболевших

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Специалисты выявили возбудителя дизентерии у госпитализированных с острой кишечной инфекцией после массового отравления питьевой водой в Магарамкентском районе Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

"В лаборатории Роспотребнадзора проведено обследование заболевших на широкий спектр возбудителей кишечных инфекций вирусной и бактериальной природы. В кратчайшие сроки установлена причина заболевания - бактерия рода шигелла (дизентерия)", - говорится в сообщении.

Специалисты управления продолжают вирусологические, микробиологические и санитарно-химические исследования проб воды, отобранных из источника водоснабжения.

"По первичным результатам химические и вирусологические показатели соответствуют гигиеническим нормативам, бактериологические исследования продолжаются", - добавили в пресс-службе.

8 июля в Минздраве Дагестана сообщили, что за последние сутки более 100 человек обратились с симптомами кишечной инфекции в больницу в Магарамкентском районе Дагестана. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, причиной вспышки кишечной инфекции могла стать некачественная вода, поступавшая после двух аварий на водопроводе. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.