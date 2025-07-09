В России действуют более 7,3 тыс. мер поддержки участников СВО

С полным перечнем мер социальной поддержки для участников СВО и членов их семей можно ознакомиться в специальном разделе на "Госуслугах"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 7,3 тыс. мер социальной поддержки участников СВО действуют в России, сообщил директор департамента Минэкономразвития Кирилл Албычев.

Как уточнил Албычев на совещании с участием министра обороны РФ Андрея Белоусова, анализ существующих мер поддержки, которые оказываются участникам СВО и членам их семей, послужит основой для их объединения и предоставления по единому заявлению в МФЦ. В перспективе часть мер социальной поддержки будут предоставляться участникам СВО и их семьям проактивно.

"Их достаточно много, более 7 300. Работа заключалась в следующем - понять, насколько их можно типизировать, чтобы, находясь в любом субъекте Российской Федерации, участник СВО, обратившись через Единый портал госуслуг или придя в МФЦ, мог получить сразу необходимые услуги по единому стандарту", - подчеркнул он. Албычев отметил, что Минэкономразвития ведет мониторинг удовлетворенности качеством услуг и рейтинга учреждений, предоставляющих эти услуги. С полным перечнем мер социальной поддержки для участников СВО и членов их семей можно ознакомиться в специальном разделе на "Госуслугах".