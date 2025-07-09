Комитет ГД одобрил ко II чтению законопроект о помощи в лечении тяжело больных

Глава думского комитета Сергей Леонов отметил, что существует очень много видов орфанных заболеваний, "а лекарственные препараты для их лечения крайне дорогие"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект, который предусматривает создание механизма финансовой помощи регионам РФ, которые самостоятельно не могут обеспечить лекарствами граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями.

Документ в Госдуму внесло правительство в марте 2025 года, в первом чтении законопроект был принят в мае. Изменения вносятся в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Законопроект предлагает создать специальный механизм, который позволит выделять регионам из федерального бюджета дополнительные средства для обеспечения тяжелобольных граждан лекарствами, если субъект РФ не может самостоятельно выполнить свои обязательства в этой части.

Для этих целей законопроект также предлагает наделить правительство полномочиями по утверждению критериев, в соответствии с которыми будет устанавливаться тот факт, что регион не может выполнить указанные обязательства. Вместе с тем предусматривается, что кабмин также сможет утверждать порядок предоставления субъектам РФ средств, требуемых для обеспечения лекарствами тяжелобольных граждан.

Как уточнил ТАСС глава думского комитета Сергей Леонов (ЛДПР), существует очень много видов орфанных заболеваний, "а лекарственные препараты для их лечения крайне дорогие". "На лечение только одного пациента требуется порядка 2,76 млн рублей в год. Мы же стремимся к тому, что полномочия по лекарственному обеспечению были на федеральном уровне", - подчеркнул депутат.

По словам Леонова, создание механизма поддержки регионов "позволит обеспечить принцип равенства прав граждан на дорогостоящее лекарственное обеспечение, независимо от того, в каком субъекте РФ он живет". В случае принятия законопроекта и последующего подписания президентом РФ новые нормы вступят в силу с 1 января 2026 года.