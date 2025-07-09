Система высшего образования перейдет на новую модель в 2027 году

Первый шаг - провести расширение приема в рамках указа президента Владимира Путина, указал замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Вузы РФ планируется перевести на новую модель высшего образования в 2027 году. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на заседании комитета по науке и высшему образованию в Госдуме.

"До 2027 года вся система перейдет. Первый шаг - провести расширение приема в рамках указа президента, чтобы нам отработать все механизмы на более широком круге образовательных организаций", - сказал он.

12 мая 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023 - 2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Томском государственном университете.

В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют: в базовом высшем - от 4 до 6 лет, в магистратуре - от 1 до 3 лет.