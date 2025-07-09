В Москве снесли северный вестибюль моста "Багратион"

Помимо вестибюля к нынешнему моменту также снесена часть стеклянного фасада, а проход к мосту закрыт

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Вестибюль пешеходного моста "Багратион" возле делового центра "Москва-Сити" снесен, передает корреспондент ТАСС.

Демонтаж северного вестибюля пешеходного моста "Багратион", расположенного на Пресненской набережной, начался в мае. Помимо вестибюля к нынешнему моменту также снесена часть стеклянного фасада, а проход к мосту закрыт.

В конце 2024 года объединенная компания Wildberries и Russ сообщила, что приобретет под штаб-квартиру строящийся бизнес-центр в районе "Москва-сити", который будет возведен на Краснопресненской набережной у моста "Багратион". Общая площадь объекта превысит 196 тыс. кв. м. Предполагается, что "Багратион" будет входить в башню на уровне третьего этажа.

В середине мая мост, который соединяет Кутузовский проспект с "Москва-сити", закрыли на реконструкцию 12 мая на несколько лет. Горожанам рекомендуют на время работ пользоваться Филевской линией метро, МЦК, МЦД-4 и первым маршрутом регулярного речного электротранспорта.