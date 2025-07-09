На Ставрополье объявили экстренное предупреждение о жаре

Температура поднимется до 42 градусов, сообщили в главке МЧС по Ставропольскому краю

СТАВРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Экстренное штормовое предупреждение о сильной жаре объявили на ближайшие три дня на Ставрополье. Столбик термометра поднимется до 42 градусов, сообщает главк МЧС по Ставропольскому краю.

"Во второй половине дня 10 июля, а также 11 и 12 июля в крае ожидается сильная жара от 40 до 42 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.

В МЧС посоветовали в эти дни жителям и гостям региона защищаться от тепловых и солнечных ударов. Для этого нужно носить головной убор, выбирать свободную одежду из натуральных тканей, пить много жидкости.