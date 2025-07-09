В Москве и Подмосковье начался ливень

В столичном регионе действует оранжевый погодный уровень

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сильный ливень начался в столичном регионе. Об этом сообщают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках Москвы и Подмосковья.

В частности, осадки, сопровождаемые ветром, отмечаются в подмосковных городах Жуковском, Раменском и Люберцы. Дождь отмечается также и в примыкающих к области юго-восточных и южных районах столицы, а на юго-западе и западе осадки пока слабые. В центре города дождя нет, но небо пасмурное.

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ объявили в мегаполисе и по области желтый уровень погодной опасности, связанный с ожидаемыми кратковременными дождями и грозами, которые могут сопровождаться усилением скорости ветра в порывах до 17 м/с. В Москве такой уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия, сохранится до 21:00 мск, в Подмосковье - до полуночи.

Кроме того, действует в столичном регионе и предпоследний - оранжевый - погодный уровень. Он введен в связи с ожидаемой аномально жаркой погодой. "В дневные часы ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 36 градусов и аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 7-9 градусов", - пояснили в Гидрометцентре РФ. Оранжевый уровень, символизирующий опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, действует в столице пока до 02:00 мск понедельника, 14 июля, и по области с 11:00 мск до 03:00 мск воскресенья, 13 июля.