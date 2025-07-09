В степной зоне Кабардино-Балкарии объявили пожароопасность высшего класса

Температура в регионе доходит до плюс 38 градусов, сообщили в ГУ МЧС России по КБР

НАЛЬЧИК, 9 июля. /ТАСС/. Чрезвычайную пожарную опасность пятого класса объявили в степных районах Кабардино-Балкарии (КБР) в ближайшие дни. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по КБР.

"В северо-восточных районах КБР местами ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса 9 и 10 июля", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в МЧС предупредили также о сильной жаре в северо-восточных районах КБР, где местами температура доходит до плюс 38 градусов.

По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в республике в ближайшие дни.