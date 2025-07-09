Хабаровский край презентует учебники по истории Дальнего Востока на ВЭФ

Они используются в школах в рамках патриотического воспитания

ХАБАРОВСК, 9 июля. /ТАСС/. Линейку региональных учебников по истории Дальнего Востока и Хабаровского края для старшеклассников презентуют на предстоящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре. Об этом ТАСС сообщили в министерстве образования и науки Хабаровского края.

В Хабаровском крае разработали учебные пособия для 5-9 классов по истории Дальнего Востока России. Они используются в школах в рамках патриотического воспитания.

"В настоящее время в продолжение линейки подготовлены к печати учебные пособия по истории Дальнего востока и Хабаровского края для 10 и 11 классов. Издание пособий планируется в 2025 году", - проинформировали в министерстве. Как сообщается на сайте правительства Хабаровского края, полную линейку региональных учебных пособий планируется презентовать на ВЭФ-2025. Глава региона Дмитрий Демешин в ходе встречи с заместителем председателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко обратился с просьбой рассмотреть возможность рецензирования новых изданий экспертами общества.

Как сообщили агентству в краевом министерстве образования и науки, на форуме планируется представить пособия "История Дальнего Востока России" для 5-10 классов и "История Хабаровского края, 11 класс".

"Учебные пособия охватывают прошлое региона с доисторических времен по настоящее время, знакомят с древними народами, памятниками, преданиями и современными археологическими открытиями, приглашают школьников совершить путешествие в глубину веков и тысячелетий истории Дальнего Востока России", - рассказали в министерстве. Учебники также рассказывают о настоящем Хабаровского края, в них затронуты вопросы географии, экономики, взаимоотношений с восточными соседями. Научно-методическая концепция пособий основана на системно-деятельностном подходе и способствует организации активной и разносторонней познавательной деятельности школьников на уроках истории и внеклассных занятиях, личностному развитию и гражданско-патриотическому воспитанию юных дальневосточников.

X Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.