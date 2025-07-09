ВЦИОМ: Путин возглавил рейтинг нравственных ориентиров у россиян

Отмечается, что второе место в рейтинге у респондентов занял народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россияне за последние 20 лет вдвое чаще стали ориентироваться на президента РФ Владимира Путина в вопросах нравственности и морали. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

"Мораль и нравственность - категории, которые пронизывают все сферы человеческой жизни и формируют невидимую, но прочную основу любого общества, определяя границы дозволенного и выступая в качестве ключевого механизма регуляции социального поведения. <...> Особую роль в поддержании и транслировании ценностных ориентиров играют так называемые моральные авторитеты, в которых современное российское общество испытывает явный дефицит. <...> В частности, упоминаемость лидера народного рейтинга Владимира Путина за последние 20 лет выросла вдвое", - говорится в исследовании.

Отмечается, что второе место в рейтинге нравственных ориентиров у респондентов занял народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков, на третьем месте - патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Согласно результатам опроса, большинство опрошенных (67%) уверены, что основные моральные нормы не меняются со временем. Для россиян наиболее безнравственными являются поступки, которые подрывают межличностное доверие (33%), далее идут преступные действия (16%), третье место занимает неуважение к другим людям и Родине (14%).

"Успех, достигнутый ценой сделки с совестью, постепенно теряет свою привлекательность в российском обществе: за последние 20 лет доля тех, кто признает готовность поступиться моральными принципами ради достижения своей цели, сократилась вдвое", - уточняется в исследовании.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 20 июня 2025 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.