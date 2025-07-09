9 июля, 10:45

В Минобрнауки рассказали, как решить вопрос с размером стипендий

Владимир Смирнов/ ТАСС
© Владимир Смирнов/ ТАСС
Замминистра Дмитрий Афанасьев отметио, что "идеальный, но малодостижимый путь решения - повысить среднюю стипендию до прожиточного минимума"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ считает повышение стипендии до прожиточного минимума идеальным, но маловероятным решением вопроса о размерах стипендий в российских вузах. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на заседании комитета по науке и высшему образованию в Госдуме.

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"Идеальный, но малодостижимый путь решения - повысить среднюю стипендию до прожиточного минимума", - сказал он.

Замминистра поделился наиболее действенным способом решения проблемы. По его словам, необходимо с учетом уровня инфляции "все-таки изыскать средства на поддержку талантливых студентов, достигающих в обучении, научной, социальной, волонтерской деятельности значительных результатов, вносящих большой вклад в развитие страны". Он также подчеркнул, что таким образом повысить стипендии студентов вузов уже удается. 

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