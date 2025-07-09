Голикова: младенческая смертность в июне предварительно составила 3,5 промилле

По 2024 году показатель составлял 4 промилле, напомнила вице-премьер РФ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Показатель младенческой смертности в России в июне, по предварительным данным, опустился до 3,5 промилле. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании фракции "Единая Россия".

"Мы с вами добились очень низких показателей младенческой смертности. По 2024 году показатель составлял 4 промилле. По январю-маю это было уже 3,7. И оперативные данные июня, но они, конечно, могут быть еще стабилизированы, но пока они составляют 3,5. Это очень хорошие показатели, потому что вы знаете, что от показателей младенческой смертности зависят показатели ожидаемой продолжительности жизни при рождении", - сказала она.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщал, что показатель младенческой смертности в России опустился до 3,7 промилле (число смертей на 1 тыс. новорожденных).