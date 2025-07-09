Прощай, монорельс: на месте транспортной системы создадут парк на высоте

Московская монорельсовая дорога прекратила работу 28 июня, она перевозила пассажиров от улицы Сергея Эйзенштейна вблизи ВДНХ до метро "Тимирязевская" и включала шесть станций. На месте монорельса к 2027 году появится уникальное городское пространство для прогулок и активного отдыха. Эту идею поддержало большинство голосовавших на портале "Активный гражданин".

Монорельс открылся в 2004 году, первое время работал всего шесть часов в день и в основном обслуживал экскурсантов — на протяжении всего маршрута с высоты открывались панорамные виды на ряд столичных достопримечательностей, включая Останкинскую телебашню и здание телецентра. Через несколько лет часы работы увеличили, а билет на проезд включили в систему Московского метрополитена с бесплатной пересадкой.

За 20-летнюю историю существования пассажиропоток монорельса составил менее 2 тыс. человек в сутки, а интервал движения — 30 минут. Позднее для передвижения по городу появились более удобные и продуманные с точки зрения логистики станции МЦК и московских диаметров. В настоящее время маршрут монорельса частично дублируют автобусы, трамваи и электробусы.

Плановое обследование выявило необходимость в капитальном ремонте. Эстакаду, общая протяженность которой составляет 4,7 км, частично демонтируют от метро "Выставочный центр" до депо монорельса, что сделает более привлекательной панораму главного входа ВДНХ. На остальной части разобьют парк на высоте: на территории 40 тыс. кв. м появятся аллеи, кафе, беговые дорожки, зоны отдыха. Новая достопримечательность столицы будет открыта круглосуточно и доступна для отдыха вместе с домашними питомцами.