Стоит ли опасаться скорой отмены семейной ипотеки?

А что на самом деле? 2

Программа "Семейная ипотека" действует до 31 декабря 2030 года. Она позволяет оформить кредит на покупку или строительство индивидуального жилья по ставке 6%. С 1 апреля этого года взять семейную ипотеку можно и для покупки вторичного жилья.

Первоначально программу планировали завершить в 2024 году. Однако президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить ее до 2030-го с сохранением основных параметров. Обновленная программа позволяет получить льготный кредит на покупку жилья семьям с детьми, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Распространяется она также на проживающих в малых городах и регионах с низкими объемами строительства и доступна семьям, в которых воспитываются двое несовершеннолетних, а также дети-инвалиды.

"В последнее время в соцсетях активно обсуждается возможное сокращение или даже отмена льготной семейной ипотеки. Хочу успокоить: эти слухи не имеют под собой никаких оснований, — говорит депутат "Единой России", член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. — В интернете часто распространяют непроверенную информацию, которая вызывает ненужную панику. Важно понимать: семейная ипотека — это не временная мера, а часть системной демографической политики государства. Ее главная цель — поддержать семьи с детьми, и отказываться от этого никто не собирается".

Разговоры о возможной отмене льготной семейной ипотеки возникают на фоне ежегодных изменений условий программы, полагает профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Надежда Капустина. "Отмена столь масштабной и результативной программы противоречила бы логике государственного управления. Власть заинтересована в сохранении инструмента, доказавшего свою эффективность в достижении социально-экономических целей, особенно принимая во внимание утвержденную Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетности в России до 2036 года", — считает эксперт. При помощи семейной ипотеки государство не только инвестирует в долгосрочную стабильность общества, но и стимулирует строительную отрасль, создавая рабочие места и генерируя налоговые поступления. "Экономическая целесообразность программы подтверждается мультипликативным эффектом: каждый рубль государственной поддержки генерирует несколько рублей экономической активности. Строительство, банковский сектор, смежные отрасли получают дополнительные импульсы развития", — разъясняет Надежда Капустина.

Предпосылок к отмене семейной ипотеки на текущий момент нет, подтверждает Лазарь Бадалов, доцент экономического факультета РУДН. "Но внесение изменений в условия кредитования вполне допустимо. Меняется перечень населенных пунктов, где предоставляется семейная ипотека. Еще появилась возможность для семей приобретать вторичное жилье, а не только новостройки. До этого была сделана корректировка максимальных сумм кредита и других параметров. Ситуация меняется, и внесение изменений в программу кредитования является ее актуализацией, а не предпосылками к отмене", — поясняет Бадалов.

Необходимые средства для субсидирования банкам ставок по льготной ипотеке заложены в проект бюджета на 2025—2027 годы, поэтому опасения о прекращении программы беспочвенны. "Бюджетные обязательства по программе четко прописаны, и все выплаты субсидий банкам идут в плановом режиме. Более того, спрос на льготную ипотеку остается высоким, а значит, и государство заинтересовано в ее продолжении. Советую не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам", — подчеркивает Никита Чаплин.