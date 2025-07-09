В горах КБР организовали круглосуточное дежурство на опасном паводковом участке

Спасателей обеспечили необходимым оборудованием, средствами связи и снаряжением, сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 9 июля. /ТАСС/. Круглосуточное дежурство организовали спасатели в Кабардино-Балкарии (КБР) на время паводка в верховьях горной реки Герхожан-Суу, которая неоднократно становилась причиной мощных селевых потоков, сообщили в ГУ МЧС России по КБР.

"Для оценки изменения в русловой зоне и состояния склонов селевых бассейнов проводится наблюдение и комиссионное обследование моренно-ледникового комплекса Башкара и селевого бассейна реки Герхожан-Суу. Спасатели обеспечены необходимым оборудованием, средствами связи и снаряжением. Доклад по обстановке осуществляется в единую дежурно-диспетчерскую службу Эльбрусского района два раза в сутки, в случае необходимости каждый час", - сказали в ведомстве.

Круглосуточное дежурство ведут сотрудники Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.

Ранее в ведомстве также сообщили, что в КБР установили 11 стационарных гидропостов на период паводкового сезона. Специалисты проводят мониторинг уровня воды в реках и в целом паводкоопасной обстановки.

На горных реках Кабардино-Балкарии половодье длится до сентября. Реки питаются от таяния снега и ледников, а также осадков. В случае обильных дождей ситуация может осложняться. Июль - август - пиковый период для селевой опасности в регионе.