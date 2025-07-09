Умерла народная артистка России Галина Карелина

Ей было 94 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Актриса театра и кино народная артистка России Галина Карелина умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщили в Александринском театре, где она прослужила без малого семь десятилетий.

"Александринский театр с глубокой скорбью сообщает: 9 июля 2025 года на 95-м году жизни скончалась народная артистка России Галина Тимофеевна Карелина (18.06.1931 г. - 09.07.2025 г.)", - говорится в сообщении. О дате прощания театр сообщит дополнительно.

Галина Карелина была принята в труппу Академического театра драмы им. А. С. Пушкина (так в те годы назывался Александринский театр) в 1956 году, сразу после окончания Ленинградского театрального института им. А. Н. Островского (ныне - РГИСИ). За 69 лет служения Александринской сцене актриса создала более 60 ролей современного и классического репертуара, ставших заметными вехами театральной истории. Среди ролей, созданных ею в разные годы: Ольга ("Годы странствий", 1959), Донна Анна ("Маленькие трагедии", 1962), Инга Петерс ("Перед заходом солнца", 1963), Юлия Тугина ("Последняя жертва", 1971), Васса Железнова ("Васса Железнова", 1983), Фру Алвинг ("Привидения", 1985), Княгиня Лиговская ("Monsieur Жорж. Русская драма", 1994) и многие другие. Ее сценическими партнерами были Василий Меркурьев, Николай Черкасов, Николай Симонов, Юрий Толубеев, Бруно Фрейндлих, Игорь Горбачев, многие легендарные александринцы.

Последними ролями в ее репертуаре стали роль Бабушки в спектакле "Блаженная Ксения. История любви" и роль Дамы в спектакле "Маскарад. Воспоминания будущего": она выходила в них на сцену вплоть до последних сезонов.

За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность Карелина была награждена Орденом дружбы, Орденом почета, Орденом Александра Невского и другими государственными и профессиональными наградами. Звание народной артистки РСФСР было присвоено ей в 1980 году.