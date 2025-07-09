Суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей

Владельца социальной сети признали виновным в повторном неисполнении обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети или принятию мер по ограничению доступа к информации, запрещенной в РФ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за отказ соблюдать закон о самоконтроле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ (повторное неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети или принятию мер по ограничению доступа к информации, запрещенной в РФ), назначено административное наказание в виде штрафа в размере 7 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

С февраля 2021 года в РФ действует закон о самоконтроле социальных сетей, в соответствии с которым платформы обязаны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. В 2023 году были приняты поправки в КоАП РФ, согласно которым соцсетям грозят штрафы до 8 млн рублей за несоблюдение требований этого закона.