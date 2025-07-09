Захарова назвала "Орленок" проводником справедливости, добра и патриотизма

Официальный представитель МИД РФ отметила, что детский лагерь продолжает традиции, "которые были основаны на идее добрососедства, взаимопомощи, любви искренней и настоящей"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Всероссийский детский центр "Орленок" является символом преемственности традиций отечественной педагогики и проводником справедливости, добра и патриотизма. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"12 июля отмечает юбилей один из флагманов среди организаций детского отдыха нашей страны - всероссийский детский центр "Орленок". За более чем шесть десятилетий "Орленок" стал символом преемственности традиций отечественной педагогики, искренней заботы о будущем нашей страны", - отметила она.

Захарова добавила, что детский лагерь продолжает традиции, "которые были основаны на идее добрососедства, взаимопомощи, любви искренней и настоящей". "Уверена, что всероссийский детский центр и далее будет проводником справедливости, добра и патриотизма", - резюмировала дипломат.