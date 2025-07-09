Москалькова попросила Папу Римского содействовать в возвращении россиян с Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что в Сумах находятся 30 человек

БИШКЕК, 9 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письмо Папе Римскому с просьбой посодействовать в возвращении мирных российских граждан с Украины.

"Сегодня 30 человек находятся в Сумах. Мы только что разговаривали с Международным комитетом Красного Креста, чтобы они были обеспечены всей необходимой гуманитарной помощью, чтобы они получали питание, была соответствующая одежда, медикаменты. И Международный комитет Красного Креста их посещает. О возвращении их на Родину ведутся переговоры <…>. Я со своей стороны обратилась к Святому Престолу в Ватикан по этому вопросу, направила письмо Льву XIV с просьбой о содействии в возвращении наших граждан, поскольку это противоречит всяким нормам и нравственности", - сказала Москалькова журналистам.

Она уточнила, что письмо было направлено около трех недель назад через нунция. "Оно уже дошло туда. Обратилась также к Верховному комиссару ООН по правам человека, господину Тюрку, генеральному секретарю ОБСЕ с просьбой, чтобы они содействовали нам в возвращении мирных граждан на Родину", - добавила она.

По ее словам, они отзвонились ей и сказали, что будут разговаривать с Владимиром Зеленским.