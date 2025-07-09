В Северной Осетии запустили туристический портал

В нем собрана информация о живописных маршруты для новичков и опытных путешественников

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 июля. /ТАСС/. Туристический портал "Открой Осетию" запустили в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"В Северной Осетии появился туристический портал "Открой Осетию" - удобный сайт, где собрано все самое интересное и полезное для путешественников. Фонд развития туризма нашего Минэкономразвития придумал, а воплотили идею в жизнь айтишники из местной компании "Окта", - говорится в сообщении.

На портале собрана информация о живописных маршруты для новичков и опытных путешественников; на нем представлены советы по организации поездки, подбору снаряжения. Создание портала стало частью работы по нацпроекту "Туризм и гостеприимство".

Для тех, кто хочет стать гидом, тоже есть раздел с информацией об аккредитации и официальных требованиях.

"Портал будет постоянно пополняться: скоро на нем появится информация о надежных турагентствах, местах, где вкусно поесть, остановиться на ночь и найти проверенного гида. Все - в одном месте, чтобы не терять время на поиски и быть уверенным в каждом пункте маршрута", - отметил Меняйло.