Москалькова: Баку пока не сообщал об итогах проверки мер против россиян

Москва рассчитывает на отказ Баку от избыточной и несправедливой жесткости в отношении задержанных в Азербайджане россиян, заявила уполномоченный по правам человека

БИШКЕК, 9 июля. /ТАСС/. Азербайджанская сторона получила ходатайство Москвы о проведении проверки адекватности принятых против задержанных россиян мер. Однако о результатах такой проверки Баку не сообщал, заявила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

"Я получила ответ, - рассказала омбудсмен. - Ответ пришел быстро от моей коллеги - омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой, что она получила мое ходатайство о проведении проверки и оказании помощи [задержанным россиянам]".

"Но о результатах проверки пока я не проинформирована", - добавила Москалькова.

Москва рассчитывает на отказ Баку от избыточной и несправедливой жесткости в отношении задержанных в Азербайджане россиян, подчеркнула Москалькова.

"Очень важно, чтобы у наших граждан были адвокаты - те, кого выбрали они сами. Чтобы консульская помощь им была оказана в полном объеме. И я надеюсь, что у моей коллеги из Азербайджана найдется возможность разобраться в этих вопросах", - заметила российский омбудсмен.

"И что чрезмерные публичные, избыточно публичные, избыточно чрезмерные жесткие меры, которые я считаю несправедливыми и противоречащими международным нормам права, не применялись, а несправедливости и незаконности были устранены", - добавила Москалькова.

28 июня российские правоохранители пресекли деятельность в Свердловской области этнической группировки, причастной к ряду убийств в 2000-е годы. Двое фигурантов, выходцев из Азербайджана, умерли от естественных причин.

Тем не менее Баку нерационально жестко отреагировал на эти события. В республике были отменены мероприятия с участием РФ, задержаны и российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, а также еще ряд граждан РФ. Задержанные столкнулись с жестким отношением местных правоохранителей, кроме того, первоначально они не могли получить даже консульскую помощь. Азербайджан и Россия обменивались нотами протеста, в МИД вызывались дипломаты.