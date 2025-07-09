Минздрав готов помочь в привлечении иностранных студентов к работе студотрядов

Как отметил глава министерства Михаил Мурашко, власти видят большой запрос

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минздрав России поможет в реализации инициатив по привлечению к работе Российских студенческих отрядов (РСО) студентов из других стран. Представители ряда иностранных государств уже проявляют большой интерес, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе открытия трудового семестра медицинских студенческих отрядов России.

"Мы видим большой запрос, в том числе в этом году мы встречались с рядом руководителей арабских стран, они также проявляют большой интерес по коммуникации, поэтому если в вашей среде возникнет желание расширить географию и привлечь еще студентов из других стран, конечно же, мы готовы способствовать и помогать в этих инициативах", - сказал Мурашко.

По данным пресс-службы РСО, в летний трудовой сезон 2025 года в составе медицинских отрядов будут работать 15 000 студентов. На территории России будет организовано 11 всероссийских трудовых проектов на базе медицинских учреждений Томска, Старого Оскола, Новосибирска, Новокузнецка, Барнаула, Архангельска, Перми, Челябинска и Южно-Сахалинска. В трудовых проектах также примут участие студенты медицинских университетов дружественных стран - Белоруссии и Киргизии.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО