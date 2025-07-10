Координатор оргкомитета парада Андрей Кормухин отметил, что в современной России становится очевидной необходимость возврата к традиционным семейным ценностям

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Всероссийский парад семьи собрал более 400 тыс. человек по всей стране, он прошел более чем в 150 городах России. Об этом ТАСС рассказал координатор оргкомитета Всероссийского парада семьи, председатель общественного движения "Семья", лидер православного общественного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин.

"У нас радостные вести - региональные координаторы сообщили мне, что Всероссийский парад семьи прошел более чем в 150 городах, а участие в нем приняли более 400 тыс. человек. Парад прошел от Москвы до Санкт-Петербурга, от Владивостока до Калининграда, от Сочи до Мурманска, на Урале, в Сибири, в подавляющем большинстве регионов России. В прифронтовых регионах Всероссийский парад семьи прошел в закрытых помещениях: школах, детских садах, культурных центрах, а также в режиме онлайн. Успех Всероссийского парада семьи доказал одну важную истину: для нашего традиционного общества семья является гораздо более важной ценностью, чем те, которые нам пытались навязать в течение долгих лет, когда мы заимствовали идеи с Запада", - сказал он.

Кормухин отметил, что в современной России становится очевидной необходимость возврата к традиционным семейным ценностям. "Теперь, когда Россия вступает в новую эпоху, пришло время отказаться от ценностей индивидуализма и личностного роста и вернуться к традиционным семейным ценностям, таким как материнство, детство, многодетность и крепкая семья. Как сказал 3 июля наш президент Владимир Путин, пора сделать семью модной", - добавил он.

Общественный деятель подчеркнул, что успех парада семьи 2025 года свидетельствует о возрождении семейных ценностей в России. "Успех прошедшего Всероссийского парада семьи, который собрал почти в два раза больше людей по сравнению с прошлым годом и охватил больше городов, говорит о том, что наша страна и семейные ценности возрождаются. И, надеюсь, в ближайшее время мы сможем улучшить нашу демографическую ситуацию", - заключил Кормухин.