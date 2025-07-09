Новосибирский вуз в семь раз увеличил число соглашений с университетами Азии и Африки

Взаимодействие с учебными заведениями Европы свелось к минимуму, сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного аграрного университета

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Количество соглашений Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) с учебными заведениями Юго-Восточной Азии и Африки выросло с пяти до 35 с 2022 года. Тесное взаимодействие с образовательными учреждениями Европы за этот период свелось к минимуму, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

НГАУ - крупный научно-образовательный центр Сибири, университет биотехнологий и инженерии, ориентированный, в том числе и на развитие цифровых технологий в АПК. Образование в университете получают более 12 тыс. студентов. Вуз входит в пятерку лучших в Сибири по данным локального рейтинга агентства RAEX (крупнейшее рейтинговое агентство в области некредитных рейтингов).

"На сегодняшний день сделан большой упор на вузы Китая, Юго-Восточной Азии и Африки. Количество выросло в разы, до 35 соглашений с разными вузами", - сообщили в вузе. Уточняется, что в 2022 году таких соглашений было пять.

В пресс-службе добавили, что ранее вуз тесно работал с университетами Чехии, Польши, Германии и Эстонии. После обострения геополитической ситуации сотрудничество прекратилось. Сохраняется взаимодействие с представителями Швейцарии - обмен опытом с участием посольства страны. Однако в большей части двустороннее сотрудничество в части студенческого академического обмена организовано с вузами Лаоса, Индонезии и Вьетнама, Китая, Зимбабве, Танзании и Уганды.

О работе с вузами Азии и Африки

Одно из развивающихся направлений - Юго-Восточная Азия. Летом 2025 года каталог программ вуза запросили представители Мьянмы - их интересуют направления растениеводства, животноводства, биотехнологии и ветеринарной медицины. В университете выразили готовность запустить студенческий обмен. Также соглашения о сотрудничестве подписаны с университетом науки и технологии Мбея (Танзания), университетами Агадеса и Тиллабери (Нигер) и рядом других вузов.

Также НГАУ планирует расширить прием иностранных абитуриентов на курсы довузовской подготовки. За год обучение по прикладным дисциплинам и русскому языку, включающее также экскурсии, прошли поступающие из Бангладеш, Лаоса, Камеруна и других стран.

О сотрудничестве с китайскими вузами

В 2024 году началась реализация совместной программы с Вэньчжоуским институтом науки и технологий в области ветеринарии. Преподаватели университета в течение трех месяцев работали со студентами в Китае. Вузы достигли договоренностей о старте научных проектов с китайскими учеными.

В Северо-восточном китайском университете студенты новосибирского вуза проходят практику и стажировку, работает обменная программа по направлению "Пищевая биотехнология". Обучающимся из Китая доступны лаборатории университета, они знакомятся с технологиями производства безалкогольных напитков, кисломолочных продуктов и других.